Galatasaray Osmanlıspor'u rahat geçti

Spor Toto Süper Ligi 32. haftasının açılış maçında Galatasaray TT Arena'da Osmanlıspor'u konuk etti.

Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde bulunan sarı-kımızılılar, ezeli rakibinin maç fazlasıyla önüne geçmek için mücadeleye mutlak galibiyet parolasıyla çıktı.

CİMBOM DEVREYE ÖNDE GİRDİ

Karşılaşmaya iki takım da hücum anlaşıyla çıktı ve ilk 20 dakikalık bölüm karşılıklı ataklarla geçildi.

Ancak 24. dakikada sahneye çıkan Wesley Sniejder, ibreyi Galatasaray'dan yana çevirdi. Seken topa ceza sahası dışından sert ve düzgün bir vuruş yapan Hollandalı yıldız güzel bir golle Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.

Bu golden sonra maçın kontrolünü ele alan sarı-kırmızılılar, 35. dakikada Sinan Gümüş'ün golüyle farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası dışında topla buluşan genç oyuncu, adeta slalom yaparak rakiplerinden bir bir sıyrıldıktan sonra düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu. İlk yarı bu golle 2-0 sonuçlandı.

G.SARAY, F.BAHÇE'NİN ÖNÜNE GEÇTİ

Mücadelenin ikinci yarısı da hızlı başladı. Aradaki farkı indirmek isteyen Osmanlıspor, sarı-kırmızılıların zaafı olan yan toplarla rakibini bunalttı. Ancak hata yapmayan Galatasaray savunması, Başkent ekibinin gol bulmasına izin vermedi.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca, mücadele 2-0 Galatasaray'ın üstünlüğüyle sonuçlandı.

Bu sonucun ardından puanını 58 yükselten sarı-kırmızılılar, maç fazlasıyla Fenerbahçe'nin önüne geçti.