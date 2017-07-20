Galatasaray-Östersunds - CANLI SKOR

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10' Galatasaray maç başladığından beri ileride baskı kurmaya çalışıyor. Östersunds kendi sahasına kapandı.
5' Galatasaray mücadeleye taraftarının da desteğiyle oldukça etkili başladı. Sarı-Kırmızılılar önde baskı kuruyor.
1' Ve mücadelede ilk düdük çaldı. Galatasaray'a başarılar dileriz.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında İsveç'in Östersunds takımını konuk ediyor.
Süper Lig'de geride kalan sezonu dördüncü sırada bitiren ve UEFA Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turunda başlayan sarı-kırmızılı takım, bu turda eşleştiği Östersunds'a ilk maçta deplasmanda 2-0 mağlup olarak hayal kırıklığı yaşatmıştı.
Galatasaray'ın turu geçebilmesi için rakibine 3 farkla üstünlük sağlaması gerekiyor.
İŞTE İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Maicon, Ahmet, Linnes, Carole, Tolga, Selçuk, Yasin, Belhanda, Sinan, Gomis
Östersunds: Aly Keita, Pettersson, Papagiannopoulos, Mensah, Mukiibi, Widgren, Nouri, Bachirou, Gero, Sema, Ghoddos