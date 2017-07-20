Galatasaray-Östersunds maçı muhtemel 11'leri

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında İsveç'in Östersunds takımını konuk edecek.
Süper Lig'de geride kalan sezonu dördüncü sırada bitiren ve UEFA Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turunda başlayan sarı-kırmızılı takım, bu turda eşleştiği Östersunds'a ilk maçta deplasmanda 2-0 mağlup olarak hayal kırıklığı yaşatmıştı.
G.SARAY'IN 3 FARKLA KAZANMASI GEREK
Galatasaray'ın turu geçebilmesi için rakibine 3 farkla üstünlük sağlaması gerekiyor.
Karşılaşmanın 2-0 sarı-kırmızılı takımın üstünlüğüyle tamamlanması durumunda uzatma bölümüne geçilecek. Uzatmada da skor değişmezse, turu geçecek ekibi seri penaltı atışları belirleyecek.
Türk Telekom Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak ve D Smart'tan naklen yayınlanacak müsabakayı Alman hakem Bastian Dankert yönetecek.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Muslera - Linnes, Maicon, Ahmet, Carole - Selçuk, Tolga - Yasin, Belhanda, Rodrigues - Gomis
Östersunds: Keita, Pettersson, Papagiannopoulos, Mukiibi, Widgren, Mensah, Nouri, Bachirou, Sema, Ghoddos, Gero