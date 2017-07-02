Galatasaray özel maçta Gyirmot ekibini 1-0 yendi

2017-2018 sezon hazırlıkları kapsamında Slovakya'da kamp yapan Galatasaray, antrenman maçında Macaristan 2. Lig ekiplerinden Gyirmot'u 1-0 mağlup etti.

Kamp yapılan otelin sahasında oynanan müsabakada sarı-kırmızılı takımın yeni transferi Maicon da görev aldı.

GALATSAARAY'IN İLK 11'İ

Galatasaray karşılaşmaya kaleci Fernando Muslera, Martin Linnes, Maicon, Koray Günter, Lionel Carole, Tolga Ciğerci, Selçuk İnan, Yasin Öztekin, Sinan Gümüş, Garry Rodrigues ve Eren Derdiyok 11'i ile başladı.

Sarı-kırmızılı takımını maçın ilk yarısı 0-0 berabere tamamladı.

Galatasaray'da ikinci yarının başında Muslera, Maicon, Koray Günter, Selçuk İnan, Yasin Öztekin ve Rodrigues'in yerlerine Eray İşcan, Serdar Aziz, Semih Kaya, Ryan Donk, Emrah Başsan ve Recep Gül dahil oldu. İlerleyen dakikalarda ise Linnes, Carole, Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin ve Sinan Gümüş, yerlerini Luis Cavanda, Tarık Çamdal, Abdussamed Karnuçu, Ozan Kabak ve Yunus Akgün'e bıraktı.

DONK PENALTIDAN ATTI

İkinci yarıda da üstün mücadelesini sürdüren sarı-kırmızılı takım, son dakikada Donk'un penaltıdan attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Maçtan önce sahada kondisyon ağırlık bir çalışma gerçekleştirilen yeni transferler Bafetimbi Gomis ve Younes Belhanda mücadelede forma giymedi.

Bu arada Bratislava Emniyeti'nin güvenlik uyarısı ve saha şartlarının fiziksel şartlarından dolayı müsabaka seyircisiz oynanırken, karşılaşmayı izlemeye gelen sarı-kırmızılı taraftarların tesislere girmelerine izin verilmedi. Tesislerin önünden ayrılmayan birkaç taraftar, ikinci yarıda tribüne alındı.

STAT: Samorin X-Bionic Stadium

GALATASARAY: Muslera (Eray 46), Linnes (Cavanda 63), Maicon (Serdar 46), Koray (Semih 46), Carole (Tarık 63), Tolga (Ozan 63), Selçuk (Donk 46), Yasin (Samid 63), Sinan (Yunus 63), Rodrigues (Recep 46), Eren (Emrah 46)

GYİRMOT: Sebök, Nagy, Lengyel, Szöcs, Presinger, Varga, Kiss, Szegi, Stieber, Nemeth, Mate

GOL: Donk (90 penaltı)