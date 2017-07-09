Galatasaray penaltı golleriyle kazandı

Galatasaray, hazırlık maçında Macaristan'ın Diosgyor takımıyla karşı karşıya geldi.

GOLLER PENALTIDAN

34. dakikada Rodrigues'in düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı Belhanda gole çevirdi. 1-0.

Galatasaray, 57. dakikada Eren Derdiyok'un penaltıdan attığı golle Diosgyor karşısında durumu 2-0'a getirdi.

BELHANDA VE EREN SAKATLANDI

Maçın ikinci yarısında Belhanda ve Eren Derdiyok, sakatlık geçirdi. Ağrı hisseden iki futbolcunun da durumu ciddi değil.

41'de oyundan çıkan Belhanda'nın yerine Yasin, 62'de çıkan Eren'in yerine ise Gomis oyuna girdi.