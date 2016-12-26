Galatasaray Pınar Karşıyaka'ya mağlup oldu

Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin ilk çeyreğinde ev sahibi ekip Owens ve Summers ile etkili oldu. Galatasaray Odeabank, Sinan Güler ve Göksenin Köksal'ın sayılarıyla rakibine karşılık verse de ilk dakikalarda sayı bulmakta zorlandı.

İLK PERİYOT

Karşılaşmanın ilk 5 dakikasını 15-8 üstün tamamlayan Pınar Karşıyaka, çeyreğin bitimine 3 dakika kala skor üstünlüğünü rakibine kaptırdı. Thompson ve Göksenin Köksal'ın sayılarıyla öne geçen Galatasaray Odeabank, ilk periyodu 24-22 önde bitirdi.

İKİNCİ PERİYOT

İkinci çeyreğin başında üstünlüğünü sürdüren Galatasaray, 13. dakikayı 31-22 önde geçti. Konuk ekip, etkili savunmasının yanı sıra Diebler ve Pleiss'in de hücuma katkısı ile sayılar buldu. Pınar Karşıyaka, Ponitka ve Summers'ın üç sayılık atışlarıyla farkı azalttı. Periyodun son dakikasına 42-42 eşit girilirken, Pınar Karşıyaka devreyi 45-42 önde tamamladı.

ÜÇÜNCÜ PERİYOT

Üçüncü çeyreğe Green'in basketiyle başlayan Pınar Karşıyaka, Summers ve Ponitka'nın etkili oyunuyla üst üste sayılar buldu. 27. dakikayı 5 sayı farkla 59-54 önde geçen ev sahibi takım, çeyreği de 62-57 üstünlükle geçti.

SON PERİYOT

Son çeyreğin ilk dakikalarında savunmada ve hücumda daha etkili olan Galatasaray Odeabank, Pleiss'in sayılarıyla farkı azalttı. Mücadelenin son 5 dakikasına Pınar Karşıyaka'nın 1 sayılık üstünlüğü ile (66-65) girildi.

Bitime 53 saniye kala, ev sahibi takım 71-67 öndeyken, taraftarların sahaya yabancı madde atması ve kötü tezahüratı nedeniyle oyun durdu. Hakemler ve sarı-kırmızılı ekip soyunma odasına gitti. Karşılaşma hakemlerin ve konuk ekibin sahaya dönmesiyle yaklaşık 15 dakika sonra tekrar başladı.

Kalan sürede üstünlüğünü koruyan Pınar Karşıyaka, Galatasaray Odeabank'ı 78-72 yendi.

EN SKORER İSİM SUMMERS OLDU

Pınar Karşıyaka'dan Summers, kaydettiği 23 sayıyla müsabakanın en skorer ismi olurken, Galatasaray Odeabank oyuncuları Schilb ve Göksenin Köksal'ın on beşer sayısı kazanmaya yetmedi.

ERGİN ATAMAN'IN AÇIKLAMALARI

Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman ise maçta herhangi bir provokasyon olmamasına rağmen küfür ve hakaret yediğini, bu nedenle basın toplantısına gelmek istemediğini ancak kulübünün gereksiz yere ceza almaması için geldiğini vurguladı.

"ATATÜRK ÖNCE AHLAK DEMİŞ"

Maçın başında taraftarların "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diye bağırdığını hatırlatan Ataman, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz diyen 5 bin kişi şunu unutmasın, Atatürk önce ahlak demiş. Önce ahlaklı olsunlar sonra gelip maç izlesinler." ifadelerini kullandı.