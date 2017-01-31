Galatasaray, Podolski için kararını verdi

NTVSpor'un haberine göre; Japon kulübü Vissel Kobe'den gelen 3.5 milyon Euro'luk teklifi daha önce reddeden Sarı Kırmızılar, istenilen 7 milyon Euro'luk bonservis bedeli ile aradaki büyük fark nedeniyle transferden vazgeçti.

JAPONLARA İLETİLDİ

Japon kulübüne Podolski'nin bu şartlar altında satılmayacağını ileten Galatasaray yönetimi, transfer dönemi biterken en önemli oyuncularından birini takımda tutmuş oldu.

Podolski'nin son haftalarda yükselen formu sonrası teknik direktör Riekerink de yıldız futbolcunun takımda kalmasından yana görüş belirtmişti. Türkiye'de futbol oynamaktan dolayı mutlu olduğunu yönetime ileten Podolski, takımı için elinden geleni yapacağını belirtti.