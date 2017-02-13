Galatasaray 'Riekerink' kararını verdi

Riekerink'in görevine son verilip verilmemesi üzerine yapılan toplantı sonuçlandı. Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu, teknik direktör Jan Olde Riekerink ile yollarını ayırma kararı verdi.

ALT YAPI ÇALIŞTIRIRKEN A TAKIMA GETİRİLDİ

Galatasaray yönetimi alt yapıyı çalıştırırken A takımın başına getirilen ve geçen yılı iki kupa ile bitiren Hollandalı teknik direktör Jan Olde Riekerink'in görevine son verme kararı aldı.

BAŞKAN YENİ DİREKTÖR İÇİN ARAYIŞTA

Riekerink'in yerine göreve gelecek isim henüz açıklanmazken, Başkan Dursun Özbek'in teknik direktör arayışında olduğu öğrenildi.