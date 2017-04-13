Galatasaray Riekerink'le de davalık oluyor

Geçen yılın son bölümünde G.Saray’ın başına gelip, kazandırdığı Türkiye Kupası ve Süper Kupa sayesinde yeni sezonda yıllık 900 bin Euro’dan anlaşılarak ‘yola devam’ kararı alınan teknik direktör Jan Olde Riekerink’e şimdiye kadar hiç ödeme yapılmadığı ortaya çıktı.

HALA İSTANBUL'DA

Habertürk'ün haberine göre; Sarı- Kırmızılılar’la 2 ay önce yollarını ayırmasına rağmen hala parasını alamayan Hollandalı teknik adamın, bu nedenle henüz İstanbul’dan ayrılmadığı bildirildi.

KİRASINI SNEİJDER ÖDEDİ

Cimbom’un başına geçtikten sonra Ataköy’de lüks bir daireye yerleşen ‘Riekerink Bey’in evinin kirasını bile ödeyemediği ifade edildi.

Riekerink’in para sıkıntısını çözen isim ise vatandaşı Wesley Sneijder oldu.

Evin kirasını ödeyen Sneijder’ın, hocasını içinde bulunduğu zor durumdan kurtardığı kaydedildi.

50 BİN EURO İSTEDİ ONU BİLE ALAMADI

Görevde bulunduğu süre içinde bu sıkıntısını yönetime ileten Jan Olde Riekerink, 5 ay biriken kirasını ödemek için hesabına en azından 50 bin Euro yatırılmasını talep etti.

Ancak Özbek yönetimi bu isteğe de kayıtsız kalınca devreye Sneijder girdi.

Vatandaşının maaşının yatırılmasını isteyen Sneijder, sonuç alamayınca sorunu kendisi çözdü.

DAVA AÇIYOR

Yönetimin 7 aydır kendisini oyaladığını düşünen Jan Olde Riekerink’in, 900 bin Euro’luk ücretini tahsil edebilmek için dava açmaya hazırlandığı öğrenildi.