Galatasaray Rize'de kazanamadı

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, Çaykur Rizespor'a konuk oldu.

CİMBOM İSTEKLİ BAŞLADI

Igor Tudor yönetimindeki ilk maçına çıkan Galatasaray karşılaşmaya oldukça istekli başladı. İlk 20 dakika sahada basmadık yer bırakmayan sarı-kırmızılı oyuncular 23. dakikada kanat organizasyonundan Podolski ile golü buldu. Sıfıra inen Josue topu içeri kesti, meşin yuvarlağa gelişine vuran Alman futbolcu güzel bir gole imza attı.

Golden sonra Rize'de tempo düşmedi ve taraflar açık futbol oynayarak skor üretmeye çalıştı. Ancak iki takım da girdiği pozisyonları değerlendiremeyince ilk yarı 1-0 Galatasaray'ın üstünlüğüyle tamamlandı.

KAZANAN ÇIKMADI

Karşılaşmanın ikinci yarısı da tempolu başladı. İki takımın da önemli ataklar oluşturduğu ikinci yarının ilk bölümleri maçtaki heyecanı artırdı. Igor Tudor Rize'nin tehlikeli ataklarından sonra oyuna müdahalesini yaptı ve Josue'yi kenara alıp Tolga'yı sahaya sürdü.

Tolga'nın oyuna girmesiyle 4-3-3'e dönen Aslan rakibine orta alanda daha dirençli bir karşılık verdi ve skoru korudu.

Ancak dakikalar 75'i gösterirken Özgür Çek sahneye çıktı. Frikikten yaptığı güzel vuruşla Muslera'yı çaresiz bırak oyuncu takımına beraberliği getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 sona erdi.

BRUMA'YI KADROYA ALMAMIŞTI

Öte yandan Galatasaray'ın gol bölgesindeki önemli oyuncularından Bruma'yı kadroya almayan Tudor, sarı-kırmızılı camiadaki kariyerine galibiyetle başlayamadı.