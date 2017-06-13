Galatasaray Sabri ile yollarını ayırdı

Galatasaray'da bir devir sona erdi...

Sarı-kırmızılı kulüp, sözleşmesi sona eren tecrübeli futbolcu Sabri Sarıoğlu ile yollarını ayırdı.

SADECE G.SARAY'DA OYNADI

1999 yılında Galatasaray'ın altyapısına yazılan sempatik futbolcu, tam 18 yıl terlettiği sarı-kırmızılı formaya veda etti.

Sabri'nin Tudor'u çalımladığı anlar - İZLE

YENİ EMRE DENİLMİŞTİ

İlk çıktığı günlerde gazeteler tarafından "Yeni Emre Belözoğlu" olarak lanse edilen 33 yaşındaki futbolcu, zaman zaman ağır eleştirilere maruz kalsa da, birçok transfere rağmen genellikle ilk 11'de oynayan isim oldu.

6 LİG, 4 TÜRKİYE KUPASI, 5 SÜPER KUPA

Sabri Sarıoğlu, A takıma çıktığı 2003 yılında bu yana Galatasaray kariyerinde 6 Süper Lig şampiyonluğu, 4 Türkiye Kupası ve 5 Süper Kupa zaferi yaşadı.

FUTBOLU BIRAKIYOR

Kariyeri boyunca sadece Galatasaray forması giyen Sabri, geçtiğimiz günlerde sözleşme uzatılmaması durumunda futbola veda edeceğini söylemişti.

Sabri'den 50 metrelik müthiş depar VİDEO