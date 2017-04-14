Galatasaray Sabri'nin yerine Sagna'yı transfer ediyor

İngiliz ekibi Manchester City ile sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmayan Bacary Sagna'nın Galatasaray'a önerildiği ortaya çıktı.

BU SEZON 24 MAÇA ÇIKTI

34 yaşında olmasına rağmen bu sezon Manchester City'de 24 maça çıkan Sagna, 2 de asist yaptı. Senegal asıllı sağ bek, Fransa Milli Takımı formasını 65 kez giydi.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'u yüksek bedeller ödeyerek kadrosuna katan ancak ekonomik şartlardan dolayı transfer politikasını değiştiren Galatasaray, bonservisi elinde olan oyunculara yöneldi.

Bu doğrultuda Tudor'un da onayıyla sarı-kırmızılı yönetim, Manchester City'nin sağ beki Sagna'yı transfer edecek.

Geldiği günden beri Sabri Sarıoğlu'nu kadroda düşünmeyen Tudor, yeni sezonda Sabri yerine Sagna'yı takımında istiyor.