Galatasaray savunma çalıştı

Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir'e mağlup olan Galatasaray, Süper Lig'de oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı.

SAVUNMA ÇALIŞTILAR

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Jan Olde Riekerink yönetimindeki idmanın ilk bölümünde, ısınma hareketleri ve gruplar halindeki beşe iki pas çalışması yapıldı. Antrenmanın devam eden bölümünde rakipsiz savunma ve hücum organizasyonları üzerinde duruldu.

Son bölümde ise dar alanda yüksek tempolu üçe üç oyun gerçekleştirildi. Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Medipol Başakşehir maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı.

Galatasaray, Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarına çarşamba günü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.