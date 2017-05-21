Galatasaray savunmasına Anderlan Santos takviyesi

Bu sezon yediği 37 golün 16'sını rakiplerin kafa vuruşlarıyla ağlarında gören Sarı-Kırmızılılar, uzun boylu stoper avına çıktı.

Sözleşmesi biten Chedjou'nun yerine yabancı bir savunma oyuncusu arayan Galatasaray'a menajerler aracılığıyla yeni bir transfer önerisi geldi.

1.92 BOYUNDAKİ ANDERLAN SANTOS ALINACAK

Golcü transferinde Negredo için Valencia'nın kapısı çalan sarı-kırmızılı yönetim, aradığı yabancı stoperi de İspanyol kulübünde buldu. Menajerler tarafından Valencia'dan Galatasaray'a önerilen oyuncu 28 yaşında ve 1.92 boyundaki Anderlan Santos.

HAVA TOPLARINA HAKİM

Önceki sezon Braga'dan 7.5 milyon euroya İspanyol kulübüne transfer olan 28 yaşındaki Brezilyalı defans oyuncusu, hava toplarındaki üstünlüğü ile dikkat çekiyor.

İspanya'da beklediğini bulamayan ve az süre alan Santos'un da ayrılmaya sıcak baktığı bildirildi.