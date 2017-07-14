Galatasaray, Sneijder ile yollarını ayırdı

Galatasaray'da Sneijder dönemi sona erdi...

2012-2013 sezonunun devre arasında transfer edilen ve ortaya koyduğu futbolla taraftarın sevgilisi haline gelen Hollandalı yıldız ile yollar ayrıldı.

KAP'A BİLDİRİLDİ

Sarı-kırmızılı kulüp, Sneijder'in sözleşmesinin feshedildiğini KAP'a bildirdi.

İşte yapılan açıklama:

Profesyonel futbolcumuz Wesley Sneijder ile sözleşmemiz karşılıklı olarak sona erdirilmiştir.

Futbolcu 2017-2018 sezonunda garanti ücreti olan 4.500.000 Euro'dan feragat etmiştir.

Ayrıca futbolcu önümüzdeki 3 yıl süre içerisinde Türkiye'de başka bir futbol kulübüne transfer olması durumunda şirketimize 20.000.000 Euro tazminat ödeyecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

TARAFTARLAR TEPKİLİ

Öte yandan geçtiğimiz yıl beklentilerin altında kalmasına rağmen sezonu asist kralı olarak tamamlayan Sneijder'in gönderilmesi sarı-kırmızılı taraftarları bir hayli kızdırdı.

Galatasaraylılar, sosyal medya üzerinden yönetime yoğun eleştirilerde bulundu.