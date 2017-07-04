Galatasaray'ın soluna Riza Durmisi geliyor

Hücüm hattını yıldız isimlerle güçlendiren Galatasaray, savunmanın sol bölgesine La Liga ekiplerinden Real Betis forması giyen Danimarkalı futbolcu Durmisi'yi transfer ediyor.

Danimarka basınına göre, La Liga ve Milli Takım'da iyi bir sezonu geride bırakan Durmisi sarı-kırmızılı takımın radarına girdi.

G.SARAY TRASNFERDE KARARLI

Futbolcunun Türk menajeri Muzzi Özcan, Danimarka basınına yaptığı açıklamada ''Benim gözümde Rıza, Avrupa'nın en iyi 10 sol bekten birisi. Ama ilk 3'e girmek istiyorsa daha iyi kulüplere gitmeli. Rıza için İngiltere, Almanya ve Türkiye'den teklifler aldım'' sözlerini kullandı.

Riza Durmisi'nin tanıtım videosu - İZLE

Öte yandan BT gazetesi, Durmisi için en ciddi adayın Galatasaray olduğunun ve sarı-kırmızılı kulübün transferde kararlı hareket ettiğinin altını çizdi.

HUCÜM FUTBOLUYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Real Betis forması giyen 23 yaşındaki futbolcu, hücüm futboluyla dikkatleri üzerine çekiyor. Attığı estetik çalımlar ve kullandığı duran toplarla oyunun her alanında olan Durmisi, Galatasaray'ın hücumdaki etkinliğini artıracağa benziyor.