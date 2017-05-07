Galatasaray soyunma odasında neler yaşandı

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte sarı-kırmızılı takımın başkanı Dursun Özbek, soyunma odasına girdi.

KAVGA SESLERİ

Galatasaraylı futbolcuların sinirlerinin gerildiği ve tansiyonun yükseldiği soyunma odasında kavga ettikleri belirtildi. Kavga seslerinin soyunma odasından dışarı taştığı aktarıldı.

İSTİFA SÖZ KONUSU DEĞİL DEDİ ANCAK...

Yaşanan olayların ardından soyunma odasından dışarı çıkan Igor Tudor yaptığı açıklamada, "Başkanımız kendi düşüncelerini söyledi. Konuşulanlar soyunma odasında kalacaktır. Sadece bu maçla ilgili konuştuk. Gelecek hakkında konuşmadık. Ne yazık ki kötü bir performans göstererek kaybettik. Başkanla sadece bugünle ilgili konuştuk. İstifa gibi bir durum söz konusu değil. Yüzde 1 milyon eminim ki, şu anda sorun Galatasaray'ın hocası değil. Galatasaray'daki sıkıntı, hoca sıkıntısı değil. Bugün olan şey, Galatasaray'ın içindeki sıkıntıyı anlatıyor." ifadelerini kullandı.

TUDOR İSTİFA ETTİ, DURSUN ÖZBEK ENGELLEDİ

Ancak beIN Sports'ta Maraton programının modaratörü Şansal Büyüka, yaptığı açıklamada, "Duyduğuma göre Tudor maçın ardından istifa kararı aldı, Dursun Özbek de bu nedenle soyunma odasına indi" dedi.