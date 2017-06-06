Galatasaray stopere Maicon'u alıyor

Galatasaray savunmanın liderini buldu. Sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminde de gündeme gelen Brezilyalı stoper Maicon’u listenin başına aldı.

5.5 MİLYON EURO GÖZDEN ÇIKARILDI

Milliyet gazetesi yazarı Nevzat Dindar'ın haberine göre, Brezilyalı stoperi çok beğenen Tudor’un, hava toplarındaki zaafiyeti bu şekilde kapatacağı ifade edildi. Sarı-kırmızılılar, 5.5 milyon euro vermeye hazır.

Manchester City’den Mangala’nın yüksek ücreti, Valencia’da Abdennour’dan ise Fransa’da bir takım araması yüzünden vazgeçen Cimbom, Maicon’da karar kıldı.

Brezilyalı stoper ara transfer döneminde de düşünülmüş, ancak kulübü Sao Paulo futbolcuyu bırakmama kararı almıştı. Galatasaray, 2020’ye kadar sözleşmesi bulunan sambacının bonservisi için 5.5 milyon euro vermeye hazır olduğunu bildirdi.

TURDOR ÇOK BEĞENDİ

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor’un da 1.91’lik futbolcuyu çok beğendiği ve gelmesi halinde yaşanan hava topu zaafiyetine çare olacağı raporunu verdiği bildirildi. Sarı-kırmızılılar, 28 yaşındaki oyuncu için girişimlerini hızlandırırken, futbolcuyla ilgili herhangi bir pürüzün bulunmadığı ve kulüpler arasındaki temasların sürdüğü vurgulandı.