Galatasaray taraftarından Selçuk İnan'a tepki

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, 2. ön eleme turunda İsveç temsilcisi Östersunds'a elenerek Avrupa'ya veda etti.

Taraftarın eleştiri oklarının hedefi olan isimler arasında Selçuk İnan da yer aldı. Sarı-kırmızılı taraftarlar kaptan Selçuk İnan'ı ıslıklarken, geçtiğimiz günlerde takımdan gönderilen Wesley Sneijder'in ise lehine tezahürat yaptı.

SELÇUK'A TEPKİ SNEİJDER'E SEVGİ

Taraftarların tepkilerine, takım kaptanı Selçuk İnan da hedef oldu. Taraftarlar “Dışarı dışarı, Selçuk İnan dışarı” şeklinde tempo tutarken bir süre önce yolların ayrıldığı Sneijder lehihe bağırdı.

Selçuk gibi Tolga ve Yasin de özellikle topla buluştuğunda taraftarlardan tepki gördü. Bu arada maç sonu çileden çıkan seyirciler "Selçuk'a alana Yasin bedava" şeklinde tepki gösterdi.