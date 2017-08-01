Galatasaray tarihinin en fazla bonservisini ödedi

Şimdiye kadar 4 transferi resmi olarak kadrosuna katan sarı kırmızılıların 3 futbolcuyu da transfer etmesi bekleniyor.
EN FAZLA BONSERVİS ÖDENEN SEZON
Galatasaray kasasından 38.7 milyon euro (yaklaşık 155 milyon TL) çıkaracak. Bu rakam sarı kırmızılıların tarihinde en çok bonservis ücret ödediği yıl olarak tarihe geçecek.
Sarı-Kırmızılıların yeni transferler için ödediği ve ödeyeceği bonservis bedelleri şöyle:
Younes Belhanda 8 Milyon Euro
Maicon Pereira Roque 7 Milyon Euro
Bafetimbi Gomis 2.5 Milyon Euro
Mariano Ferreira Filho 4 Milyon Euro
Sofiane Feghouli 4.5 Milyon Euro
Fernando Francisco Reges 5.2 Milyon Euro
Badou Ndiaye 7.5 Milyon Euro