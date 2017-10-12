Galatasaray Tolga Ciğerci'nin kardeşini alıyor

10 numara pozisyonunun yanı sıra merkez orta saha ve ön libero olarak da forma giyebilen Tolcay Ciğerci'nin fizik gücünün yüksek, başarılı pas yüzdesi ile joker özelliği olan bir futbolcu olduğuna dikkat çekildi.

DEVRE ARASI YA DA SEZON SONU

Türkiye U18 Milli Takımında da forma giyen Tolcay Ciğerci'yi scout ekibinin yakından takip ettiği ortaya çıktı.

Haziran 2019'a kadar Greuther Fürth Kulübü ile kontratı olan Tolcay Ciğerci'nin sezon içindeki performansı, gelişimi izlenip scout ekibinin raporu, Tudor ile Ergün'ün düşüncesine göre sezon sonu yada devre arasında bir hamle yapılma ihtimali bulunuyor.

Greuther Fürth takımında forma giyen ve 10 numara pozisyonunda oynayan Tolcay Ciğerci, bu sezon Almanya 2.Liginde 4 asiste imza attı.