Galatasaray tribünlerinde yine istifa sesleri

Şampiyonluk şansını devam ettirmek için Beşiktaş'ı yenmek zorunda olan Galatasaray, siyah-beyazlı ekibe 1-0 yenilerek lige havlu attı. Lider Beşiktaş'ın 10 puan gerisinde kalan sarı-kırmızılı takımda taraftarlar maçın son bölümünde Dursun Özbek ve yönetimini istifaya çağırdı.

DAHA ÖNCE DE İSTİFAYA ÇAĞIRDILAR

Galatasaray taraftarları bu sezon defalarca kez yaptığı gibi Beşiktaş yenilgisinin ardından da yönetime tepkilerini gösterdi.

Öte yandan Beşiktaş tribününde de "Beşiktaş'ın çocuğu Dursun Özbek" sesleri yükseldi