Galatasaray TT Arena'da yeniliğe gidiyor

Kapalı basketbol salonu projesi ile TT Arena'nın üst kullanım hakkını alan Galatasaray yönetimi statta birçok yeniliğe imza atmak için harekete geçti.

MÜZE ASLANTEPE'YE TANIŞIYOR

Oyuncuların sahaya çıkış yaptığı koridoru şampiyonluk ve kupa posterleri ile süslendi. Ayrıca Galatasaray Müzesi de Aslantepe'ye taşınıyor.

HAZİRAN'DA AÇILIŞ YAPILACAK

TT Arena'da daha önce toplantı salonu olarak kullanılan bölümde müze inşaatı başladı ve Haziran ayında görkemli bir açılış sarı-kırmızılı camiayı bekliyor.

CAMP NOU GİBİ OLACAK

İnteraktif müzenin sponsoru da bulundu. Hem görüntülü hem sesli videolarla sergilenecek her kupanın hikayesi anlatılacağı müze için Barcelona'nın Camp Nou'daki müzesi örnek alındı.