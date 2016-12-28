Galatasaray Tuzlaspor'a yenildi

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 4. maçında Tuzlaspor'a konuk oldu.
GOL İLK YARININ SONUNDA GELDİ
Başkeşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmada ilk yarının son dakikasında Galatasaray Josue'nin ortasında Chedjou'nun golüyle 1-0 öne geçti.
İlk yarı bu skorla sona erdi.
TUZLASPOR 2 DAKİKADA ÖNE GEÇTİ
İkinci yarıya etkili başlayan Tuzlaspor, 51. dakikada Arif Şahin'in golüyle skoru 1-1'e getirdi.
Bu golden 2 dakika sonra ev sahibi takım bir gol daha buldu. Tuzlaspor'da bu sefer Arif Şahin'in asistinde Tuncay Fındıkcı topu ağlara gönderdi ve takımını 2-1'lik skorla öne geçirdi.
CHEDJOU KIRMIZI KART GÖRDÜ
Karşılaşmada dakikalar 56'yı gösterirken yere düşen rakibinin karnına ayağıyla kasıtlı bir şekilde basan Chedjou direkt kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
Chedjou ve Yasin Öztekin kırmızı kart gördü
TUZLA FARKI 2'YE ÇIKARDI
Galatasaray'ın 10 kişi kalmasından 2 dakika sonra Tuzlaspor Arif'in asistinde Ozan Papaker'in golüyle skoru 3-1'e getirdi ve farkı 'ye çıkardı.
ASLAN 9 KİŞİ KALDI
34. dakikada ilk sarı kartını gören Yasin Öztekin, 61. dakikada daha önce tartıştığı rakibinin ayağına basında 2. sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 9 kişi bıraktı.
9 kişi kalan sarı-kırmızılılar, 9 dakika sonra Bruma'nın asistinde Linnes'in attığı golle skoru 3-2'ye getirdi.
Tuzlaspor ise 71. dakikada Doğan Ateş'in gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
G.SARAY 5 PUANDA KALDI
Tuzlaspor'a 3-2 yenilen Galatasaray 5 puan ile E Grubu'nda 3. sıraya geriledi. Tuzlaspor ise 9 puanla liderliğe yükseldi.