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Galatasaray U12 Rusya'da şampiyon oldu

Galatasaray 12 Yaş Altı Futbol Takımı Lokobol Turnuvası'nda şampiyon oldu.

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Galatasaray 12 Yaş Altı Futbol Takımı, Rusya'da düzenlenen Lokobol Turnuvası'nda şampiyonluğa ulaştı.

PENALTILARLA KAZANDI

Sarı-kırmızılı kulüpten alınan bilgiye göre, başkent Moskova'da gerçekleştirilen turnuvanın finalinde Rusya ekibi Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya gelen Galatasaray, normal süresi golsüz tamamlanan müsabakayı penaltılarda 4-2 kazanarak birinci oldu.

Galatasaray'dan Efe Akman ve İsmail Yahşihan'ın 5 kişilik en iyi kadroya seçildiği, Enes Büyük'ün ise en iyi kaleci olarak belirlendiği paylaşıldı.

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