Galatasaray U21 takımı 6 golle kazandı

U21 Ligi 24. hafta maçında Galatasaray ile Gençlerbirliği Florya Metin Oktay Tesisleri'nde karşı karşıya geldi. Galatasaray rakibini 6-2 gibi farklı skorla yenerek puanını 41'e yükseltti.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada sarı kırmızılı takımın gollerini 4. dakikada Endoğan Adili, 14 ve 87'de Kerem Çalışkan, 73 ve 80'de Gökhan Göksu, 90'da ise Alperen Kılıç kaydetti. Gençlerbirliği'nin gollerini ise 19'da Enescan ve 54'te İrfan attı.
3 yıl önce İsviçre ekibi Basel'den büyük umutlarla transfer edilen Endoğan Adili sarı kırmızılı formayla ilgi golünü bu maçta kaydetti.
Öte yandan U14 Ligi 1. Bölge A Grubu maçında ise Galatasaray, Karagümrük'ü Selman Faruk Dibek (2), Samet Halvacı, Anıl Aydın, Umutcan Karagöz ve Ensar Sarı'nın golleriyle 6-0 mağlup etti.