Galatasaray UEFA Kupası'nın 17. yıl dönümünü kutladı

Galatasaray, 17 Mayıs 2000'de UEFA Kupası'nı kazanarak Türk futbol tarihinin en büyük başarılarından birine imza attı. Sarı-kırmızılı camia her yıl olduğu gibi bu yıl da özel etkinliklerle bu önemli günü kutladı.

EFSANALER MAÇ YAPTI

UEFA Kupası'nın kazanılmasının üzerinden 17 yıl geçti. Galatasaray'ın efsaneleri 17. yıla özel olarak kendi aralarında maç yaptı. Efsaneler özel maçını Galatasaray 96-2000 kadrosu 6-5 kazandı.

HAKAN ŞÜKÜR'ÜN GOLÜ SİLİNDİ

Tarihi maçın özetini yayınlayan GS TV'de UEFA Kupası finalinde kullanılan penaltılar gösterilirken Hakan Şükür'ün kullandığı penaltı vuruşu gösterilmedi.

Galatasaray, resmi twitter hesabından paylaşılan görselde de Hakan Şükür'e yer verilmedi.