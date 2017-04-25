Galatasaray ve Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde yaşanan çirkin ve kötü tezahürattan dolayı iki takım da Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA

Galatasaray Kulübü’nün 23.04.2017 tarihinde oynanan Galatasaray – Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

Fenerbahçe Kulübü’nün 23.04.2017 tarihinde oynanan Galatasaray – Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca, “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Yayın Talimatı’nın 12/3. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.”