Galatasaray Visca için Başakşehir'in kapısını çaldı

Bruma’nın yerini, Başakşehir’de çok iyi bir sezon geçiren, toplam 43 maçta 10 gol 13 asistlik bir performans ortaya koyan Visca ile doldurmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, menajerler aracılığıyla nabız yoklamaya başladı.

BAŞAKŞEHİR 7 MİLYON DOLAR İSTİYOR

Geçen sezon Başakşehir, Katar’dan gelen 6.5 milyon Dolar’lık (23 milyon TL) teklifi kabul etmiş, ancak 27 yaşındaki oyuncu İstanbul’dan ayrılmak istememişti.

Bu kez teklifin Galatasaray’dan geliyor olmasının Visca’nın kararında önemli bir rol oynayacağı düşünülüyor. Kulübüyle geçen sezon mukavele yenileyip anlaşmayı 2020’ye kadar uzatan başarılı futbolcunun şu an tüm bonuslarıyla beraber yaklaşık 1 milyon Euro (4 milyon TL) kazandığı da gelen haberler arasında.

Geçen sezon 6.5 milyon Dolar’a ‘Evet’ diyen Başakşehir’in bu kez kapıyı 7 milyon Dolar’dan (Yaklaşık 24.5 milyon TL) açtığı, Başkan Dursun Özbek’in kafasındaki rakamın ise 4 milyon Dolar (14 milyon TL) olduğu bildirildi.

Taraflar bu hafta içinde birkaç kez daha bir araya gelecek ve konuyu somut bir zeminin üzerine oturtmaya çalışacak.