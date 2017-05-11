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Galatasaray Vitor Hugo'yu elinden kaçırıyor

Galatasaray'ın transfer etmek istediği Vitor Hugo için Fiorentina da devreye girdi.

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Galatasaray Vitor Hugo'yu elinden kaçırıyor

Galatasaray'ın gündeminde olan Palmeiraslı stoper Vitor Hugo için Brezilya basınında Fiorentina iddiaları gündeme geldi.

8 MİLYON EURO

Brezilya basınında yer alan haberlere göre; Vitor Hugo için Palmeiras ile Fiorentina kulüpleri anlaştı ve transfer yakın zaman resmileşecek.

Haberde; Fiorentina ile Palmeiras'ın 8 milyon euro bonservis bedelinde anlaştıkları ve sezon sonunda Hugo'nun Fiorentina forma giyeceği kaydedildi. Galatasaray'ın devre arasında da kadrosuna katmak için uğraştığı Vitor Hugo'nun Palmieras ile 2020'ye dek sözleşmesi bulunuyor.

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