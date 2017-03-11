Galatasaray yine son dakikada kazandı

Spor Toto Süper Lig 24. hafta maçında Galatasaray ile Gençlerbirliği, Türk Telekom Arena’da karşılaştı.

MAÇ GOLLERLE BAŞLADI

Mücadelenin henüz 33. saniyesinde sarı-kırmızılılar topu ağlarında gördü. Serdar'ın getirdiği topa ceza sahası içinde düzgün bir vuruş yapan Khalili takımını 1-0 öne geçirdi.

Bu gole Galatasaray'ın cevabı gecikmedi. Aurelien Chedjou'nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Carole'ün ortasında top Ahmet Oğuz'un eline çarptı ve hakem Fırat Aydınus penaltı noktasını işaret etti. Topun başına geçen Selçuk İnan şık bir vuruşla topu filelerle buluşturdu ve durumu eşitledi.

İlk yarının ilerleyen dakikalarında sarı-kırmızılılar baskısını iyice artırdı ve özellikle kanat organizasyonlarıyla birçok gol pozisyonu yakaladı.

PODOLSKİ ÖNE GEÇİRDİ

İlk yarının uzatma dakikalarında Podolski sahneye çıktı ve takımını öne geçiren gole imza attı. Alman yıldız ceza sahası dışında topla buluştuktan sonra rakibi geçerek sert bir vuruş yaptı ve meşin yuvarlağı kaleci Hopf'un yanından ağlarla buluşturdu.

PEŞ PEŞE 2 PENALTI OLDU

İkinci yarının ilk bölümlerinde tempo oldukça düşüktü. Ancak 65. dakikadan sonra maça hareketlilik geldi. İlk olarak 67. dakikada Chedjou'nun eline çarpan topa maçın hakemi penaltı çaldı. Topun başına geçen Serdar Gürler'in vuruşunu Muslera çeldi ve top kornere çıktı.

Kullanılan kornerde bu kez top Tolga Ciğerci'nin eline çarptı ve Fırat Aydınus bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Bu kez Selçuk Şahin'in kullandığı penaltı vuruşu ağlarla buluştu ve Gençlerbirliği durumu eşitledi.

SELÇUK SON DAKİKADA ATTI

Galatasaray mücadelenin 90 dakikasında serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Selçuk topu ağlara gönderdi ve takımını tekrar öne geçirdi.

Mücadelede başka gol olmayınca karşılaşma 3-2 Galatasaray'ın üstünlüğüyle tamamlandı.

Sarı-kırmızılılar bu sonucun ardından puanını 46'ya çıkardı ve yeniden 3. sıraya yükseldi.

Galatasaray geçen hafta da Antalyaspor'u Eren Derdiyok'un son dakika golüyle mağlup etmişti.