Galatasaray yönetimi futbolculardan 20 milyon TL alacak

Camiadan ve Sarı-Kırmızılı taraftarlardan tepki görüp istifaya davet edilen Galatasaray yönetiminin, futbolu idare ettiği Sportif AŞ’ye ait Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği finansal raporda ilginç bir gerçek ortaya çıktı.

DİSİPLİNSİZ DAVRANIŞLARA CEZA KESİLDİ

Yönetim, geçen sezon forma giyen oyunculara, kulüp disiplin yönetmeliğini gerekçe gösterip verdiği para cezalarını muhasebeleştirip Sportif AŞ raporuna “futbolculardan alacak” olarak yansıttı.

Raporda, 31 Mayıs 2016’da alacak bedelinin 5 milyon 160 bin 243 TL olduğu belirtilirken; bu rakamın 28 Şubat 2017 itibarıyla 19 milyon 736 bin 741 TL’ye yükseldiği görülüyor.

NASIL ALINACAĞI BELİRSİZ

Ancak Sarı-Kırmızılı yönetim, Sportif AŞ raporuna göre kestiği 19.7 milyon TL’lik cezayı futbolculardan tahsil edebilmiş değil. “Alacak” hanesinde gözüken paranın oyunculardan nasıl alınacağı ise belirsizliğini koruyor.

MADDELER ŞU ŞEKLİDE

Sportif AŞ’nin finansal raporunda cezaya dair açıklamada şu ifadeler yer alıyor:

* 4 Ağustos 2015 tarihli Yönetim Kurulu’nda oluşturulan disiplin yönetmeliğine istinaden futbolculara toplam 17 milyon 558 bin 533 TL (4 milyon 869 bin 329 Avro ve 1 milyon 535 bin 519 TL) tutarında ceza tahakkuk ettirilmiş ve giderlerden mahsup edilerek muhasebeleştirilmiştir.

* Söz konusu cezanın 28 Şubat 2017 tarihi itibarıyla 19 milyon 736 bin 741 TL (31 Mayıs 2016 / 5 milyon 160 bin 243 TL) tutarı futbolculardan alacaklar hesabında muhasebeleştirilmiş geri kalan kısmı ise ödenecek futbolcu ve teknik kadro hesabından mahsup edilmiştir.