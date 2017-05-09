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Galatasaray yönetiminden tüm futbolculara para cezası

Galatasaray'da futbolcularla ilgili yapılan yönetim kurulu toplantısı sona erdi. Yönetim tüm futbolculara para cezası verme kararı aldı.

Galatasaray yönetiminden tüm futbolculara para cezası
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Galatasaray'da futbolcularla ilgili TT Arena'da yapılan yönetim kurulu toplantısı sona erdi.

BAŞKAN'DAN FUTBOLCULARA PARA CEZASI

Yönetim kadrodaki tüm futbolculara para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Başkan Dursun Özbek, hem durum değerlendirmesi hem de antremanı izlemek üzere Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gitti.

"BAŞKAN, SEN İNŞAAT İŞLERİNE BAK"

Öte yandan camianın ileri gelenlerinden Dursun Özbek'e, "Başkan yeni yönetim yap. Sen inşaat işlerine bak, futbol kısmını başkasına bırak." şeklinde baskı geldiği öne sürüldü.

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