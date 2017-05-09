Talisca ve Quaresma frikik çalışması yaptı

1 Galatasaray yönetiminden tüm futbolculara para cezası Galatasaray'da futbolcularla ilgili yapılan yönetim kurulu toplantısı sona erdi. Yönetim tüm futbolculara para cezası verme kararı aldı.

2 Taison canlı yayında Fenerbahçe diye bağırdı Adı F.Bahçe ile anılan S.Donetskli futbolcu Taison, İnstagram hesabından yaptığı canlı yayında sarı-lacivertli taraftarlara mesaj yolladı.

3 Talisca PFDK'ya sevkedildi Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Volkan Demirel'e el hareketi yapan Talisca, PFDK'ya sevkedildi.

4 Marcelo ve Fabri'den gol açıklaması Derbi maçta son saniyede yaptıkları hatayla Beşiktaş'ı yakan Fabri ve Marcelo, Emenike'nin kendilerine faul yaptığını söyledi.

5 İspanyol basınına göre Arda'nın yerine 3 aday var El Mundo Deportivo gazetesi, Arda Turan'ın satılıp yerine Di Maria, Reus ya da Vitolo'dan birinin alınacağını yazdı.

6 Advocaat resmen Hollanda Milli Takımı'nda Hollanda Futbol Federasyonu, Dick Advocaat'ın Haziran ayında milli takımın başına geçeceğini açıkladı.

7 Tudor'un istediği 3 futbolcu Galatasaray Teknik Direktörü Tudor, yönetimden Bony, Bajic ve Coentrao'nun transfer edilmesini istedi.

8 Advocaat: Ben ömrümde böyle bir derbi yaşamadım Beşiktaş derbisinde şanslı olduklarını söyleyen Dick Advocaat, "Hayatımda çok fazla derbi tecrübem oldu ama böylesini hiç görmemiştim" dedi.

9 Dursun Özbek soyunma odasında oyuncuları fırçaladı Kasımpaşa yenilgisi sonrası oyunma odasına giren Dursun Özbek, "Beni ağlattınız. Tudor'u tutar hepinizi kovarım" dedi.