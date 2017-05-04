Galatasaray yönetiminin Sabri kararı

Galatasaray yönetimi, yeni sezon öncesi ilk transferini, 33 yaşındaki tecrübeli futbolcusu Sabri Reyiz’le nikah tazeleyerek yapmaya hazırlanıyor...

Daha önce Sabri’nin yerine alınan Martin Linnes ve Cavanda’yı sezon sonunda göndermeye karar veren yönetim, teknik direktör İgor Tudor’un isteğiyle Sabri’yi bir yıl daha takımda tutmak istiyor.

PERFORMANSI ARTTI

Tudor’un, haftalar sonra ilk kez Fenerbahçe derbisinde şans verdiği ve performansından oldukça memnun kaldığı Sabri, Bursa deplasmanındaki oyunu ile bir kez daha hocasından tam not aldı.

Sabri’nin bu çıkışı, gelecek sezon için ayrılık düşüncelerinin ertelenmesine yol açtı.33 yaşındaki tecrübeli oyuncunun, kalan 5 hafta boyunca da aynı çizgiyi sürdürmesi halinde takımda kalmasına kesin gözüyle bakılıyor.

YÖNETİM GÖNDERECEKTİ, TUDOR BIRAKMADI

Devre arasında sözleşme uzatmak isteyen Sabri’ye, ‘sezon sonunu bekle’ diyerek olumsuz cevap veren Dursun Özbek yönetimi, Reyiz’le yolları ayırmanın hesaplarını yapıyordu.

Ancak Tudor’un son maçlardaki iyi futbolu nedeniyle olumlu görüş bildirmesinin ardından şimdi emektar oyuncuyla aynı şartlarla mukavele yapılması planlanıyor.

16 YILDA 16 HOCA

İlk olarak 2001-2002 sezonunda Lucescu tarafından A takıma çıkarılan Sabri, aradan geçen 16 yılda 16 farklı hocayla çalıştı.

Tecrübeli futbolcu, 16 yılda 6 lig, 4 Türkiye Kupası, 5 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Sabri'nin çalıştığı hocalar:

1. Mircea Lucescu

2. Fatih Terim

3. Gheorghe Hagi

4. Eric Gerets

5. Karl Heinz Feldkamp

6. Cevat Güler

7. Michael Skibbe

8. Bülent Korkmaz

9. Frank Rijkaard

10. Bülent Ünder

11. Roberto Mancini

12. Cesare Prandelli

13. Hamza Hamzaoğlu

14. Mustafa Denizli

15. Jan Olde Riekerink

16. Igor Tudor



