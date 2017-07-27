Galatasaray yönetiminin teknik direktör planı

Fatih Terim'in A Milli Takım ile yollarını ayırmasının ardından Galatasaray camiasında Terim sesleri yükselmeye başladı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, yönetimin Tudor'u gönderip yerine tecrübeli teknik adamı getirmesini istiyor.

TERİM'E TEKLİF YAPILACAK

Sarı-kırmızılı yönetimin Fatih Terim'le bir görüşme gerçekleştireceği, 64 yaşındaki teknik adamın ikna edilmesi durumunda Tudor ile yolların ayrılacağı öğrenildi.

YÖNETİMİN B PLANI LUCESCU

Ancak yönetimin tek planı Terim değil. Fatih Terim'den alınacak olumsuz bir cevap olursa Lucescu ile görüşecek olan yönetim, kurt hocaya futbol direktörlüğü teklifi yapacak.

Rumen teknik adam, teklifi kabul etmesi durumunda Tudor'un üstünde yer alacak ve Galatasaray'ın futboldaki aklı olacak.