Galatasaray'a 1 ay sonra 300 milyon lira geliyor

Riva ve Florya projeleri kapsamında bir emlak firmasıyla yapılan anlaşma gereği, Mayıs ayında 300 milyon liranın üzerinde para gelmesini bekleyen yönetim, tüm umutlarını bu gelire bağladı.

ÖNCEKİ PARA KREDİLERE GİTMİŞTİ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bir önceki partide gelen parayı banka kredileri için harcamıştı. Bu kez paranın büyük bölümü transfer çalışmalarına ayrılacak. Böylece şampiyonluk için iddialı bir kadro kurulması planlanıyor.

UEFA İLE YENİ ANLAŞMA

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, UEFA’daki delege seçimini fırsat bilerek Helsinki’ye gitmiş ve bazı görüşmelerde bulunmuştu.

Finlandiya’da UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile bir araya gelen Sarı-Kırmızılı kulübün patronu, olumlu haberlerle geri döndü. Daha önce UEFA’nın Nyon’daki merkezinde bir araya gelen ikili, Helsinki’de de yüz yüze konuştu.

Özbek, Galatasaray’ın finansal sorunlarını aşmaya çalıştıklarını ve borçları düzene koyduklarını söyledi, harcamaları disiplin altına alacakları sözünü verdi.

"HER ŞEY DAHA İYİ OLACAK"

Bu duruma sevinen Ceferin’in, Galatasaray’ın Avrupa kupalarına katılması halinde yeni bir anlaşma yapmak zorunda olduklarını ilettiği öğrenildi.

Ayrıca UEFA Başkanı’nın, gayretinden dolayı Dursun Özbek’i takdir ettiği bildirildi. İstanbul dönüşü havalimanında konuşan Özbek, “UEFA ile 2018-2019 sezonundan itibaren anlaşma yapmak için bazı görüşmelerimiz vardı. Bu çalışmalar devam edecek. Her şey Galatasaray için daha iyi olacak. Son derece olumlu görüşmeler oldu. Bundan sonra UEFA yetkilileri ile 2-3 ayda bir görüşeceğiz” dedi.

"G.SARAY UEFA'DAN CEZA ALMAYACAK"

Başkan Dursun Özbek; "UEFA ile görüşmeler olumlu geçti, Galatasaray 3-4 yıl daha rahat, UEFA'dan ceza almamız söz konusu değil" dedi.

Galatasaray, ligi Avrupa Kupaları'na gidebilecek bir konumda bitirirse gelecek yıl yeniden Avrupa'da mücadele edebilecek.