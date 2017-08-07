Galatasaray'a Ada'dan sol bek

Mariano, Maicon, Belhanda, Gomis, Ndiaye ve Fernando'yu kadrosuna katan Galatasaray, sol bek transferi için de harekete geçti.

ASTON VİLLA'DAN GELİYOR

Footmercato'nun haberine göre; Orta sahaya Manchester City'den Fernando'yu alan Galatasaray, sol beki de İngiltere'de buldu. Sarı-kırmızılı ekip Aston Villa'dan Jordan Amavi'yi transfer edecek.





Carole'dan beklediği verimi alamayan Galatasaray, Fransız sol bek için çalışmalara başladı. 23 yaşındaki Amavi geçen yıl Aston Villa formasıyla 36 maça çıktı.

İngiliz ekibi Amavi'yi 2015 yılından Nice'den 8 milyon pounda transfer etmişti.