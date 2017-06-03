Galatasaray'a Altınordu'dan 2 genç

Yaşlanan takımı bir yandan gençleştirmeye çalışacak olan Galatasaray, Altınordu'nun 1997 doğumlu 2 oyuncusunu gündemine aldı.

Bu isimlerin 20 yaşındaki sol bek Yusuf Acer ve 19 yaşındaki sağ açık Barış Alıcı olduğu öğrenildi.

2 İSİM GALATASARAY YOLUNDA

Yusuf bu sezon TFF 1. Lig'de 29 maça çıkarken, başarılı top tekniğiyle dikkat çekiyor. 19 karşılaşmada forma giyen Barış ise Galatasaray'ın yanı sıra bir Kardemir Karabükspor'un ilgi alanında.

Galatasaray, bu hamlelerle geleceğe yatırım yapmayı planlarken, A Takım'da şans bulamayan Florya'daki yıldız adaylarının yeni sezonda Altınordu'ya kiralanması gündemde. 2000 doğumlu Ozan Kabak ve Atalay Babacan'ın İzmir ekibine kiralanabileceği düşünülüyor.