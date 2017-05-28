Galatasaray'a bedava orta saha

Galatasaray, bonservisi elinde oyunculara öncelik verirken Çizme'den sürpriz bir isim gündeme geldi. İtalyanlara göre Galatasaray İsviçre Süper Ligi ekiplerinden Luzern'de forma giyen Haas'ı da gündeimne aldı.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

La Gazzetta Dello Sport, Luzern'le sözleşmesi sona eren Nicolas Haas için Atalanta, Werder Bremen, Betis, Sevilla ve Galatasaray'ın devrede olduğunu yazdı. 21 yaşındaki İsviçreli orta sahanın kararsız kaldığı belirtildi.



21 yaşındaki orta saha oyuncusu Nicolas Haas bu sezon Luzern formasıyla 26 resmi maça çıkarken 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Luzern ile sözleşmesi biten Haas aynı zamanda İsviçre genç milli takımlarında da forma giyiyor.



Finansal sebeplerden dolayı Galatasaray, transfer sezonunda önceliği bonservisi elinde olan isimlere vermeye çalışıyor.