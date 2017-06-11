Galatasaray'a bir Wesley daha

Hareketli bir transfer dönemi geçirmesi beklenen G.Saray’da öncelikli hedef forvet ve stoper.

Özellikle stoper bölgesi için oldukça kalabalık bir listeye sahip olan sarı-kırmızılıların son gözdesi Wesley Hoedt.

CENK ERGÜN İZLEDİ

Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün önceki gün Lüksemburg ile oynanan Dünya Kupası eleme mücadelesinde 131. kez Hollanda formasını giyen Wesley Sneijder’i izlemek için gittiği maçta ilk 11’de görev yapan Hoedt’i de izleme şansı yakaladı.

23 yaşındaki genç stoper performansıyla Ergün’den tam not alırken sarı-kırmızılılar transfer için düğmeye bastı.

2 sene önce AZ Alkmaar’dan Lazio’ya transfer olan Hoedt’in Roma temsilcisi ile 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Lazio ile bu sezon Serie A’da 23 maça çıkan Hoedt 2 kez ağları havalandırmayı başardı.

1.92 boyundaki sol ayaklı stoper, Hollanda Milli takım formasını da 4 kez giydi. Oğuzhan, Necip, Marcelo ile van Persie ve Lens’in de menajerliğini yapan Sports Entertainment Group (SEG) futbolcusu olan ve şu anki piyasa değeri 3 milyon 750 bin Euro seviyesinde bulunan Wesley Hoedt için G.Saray hafta başı Lazio ile görüşecek.