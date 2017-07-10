Galatasaray'a Brezilya'dan orta saha

Menajerlerin sarı-kırmızılı kulübün kapısını çalıp Flamengo'nun ön liberosu Willian Arao'yu önerdiği, bunun üzerine 24 yaşındaki sambacıyı takibe alan yöneticilerin, teknik direktör Igor Tudor'un da görüşünü sorduktan sonra kulübü ile temasa geçtiği belirtildi.

GALATASARAY'A SICAK BAKIYOR

Galatasaray'ın menajerler vasıtasıyla 4.5 milyon euroluk bir teklif yaptığı, Brezilya kulübünün ise düşünmek için süre istediği kaydedildi. Flamengo ile 2019'a kadar sözleşmesi bulunan 1.81 boyundaki oyuncunun da Avrupa macerasına atılmak istediği için Galatasaray'a sıcak bakacağı öne sürüldü.

LİBERTADORES ŞAMPİYONLUĞU YAŞADI

Futbola Sao Paulo'da başlayan Arao; Corinthians, Portuguesa, Chapecoense, Atletico-GO ve Botafogo gibi takımların da formasını giydi. Kulüp kariyerinde 117 maçta görev yapıp 9 gol, 7 asistlik performans sergiledi. Arao, Corinthians ile 2011-12'de Libertadores şampiyonluğu, Botafogo ile Brezilya Serie B şampiyonlu yaşadı.