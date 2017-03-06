Galatasaray'a Eren Derdiyok hayat verdi

Derbide Beşiktaş'a yenilerek zirveden uzaklaşan Galatasaray, sezonun formda takımlarından Antalyaspor'a konuk oldu.

BRUMA'NIN RESİTALİ G.SARAY'I ÖNE GEÇİRDİ

Maçın ilk 20 dakikasında iki takım da kontrolü bir oyun anlayışıyla sahada yer alırken, karşılaşmada dengeyi bozan gol Bruma'dan geldi. Galatasaray adına sezonun en iyisi olan Bruma, yine güzel bir golle sahneye çıktı.

Karşılaşmanın 24. dakikasında ceza alanı dışında topla buluşan Bruma, Josue ile verkaç yaptıktan sonra ceza sahasında kaleci ile karşı karşıya kaldı, Portekizli topu kalecinin sağından ağlara göndermekte zorlanmadı.

TUDOR ATILDI EREN FARKI 2'YE ÇIKARDI

Bruma'nın golünden sonra Antalyaspor'un kazandığı serbest vuruşa itiraz eden Tudor, 4. hakemin kolundan çekince orta hakam Ali Palabıyık tarafından tribüne gönderildi.

Galatasaray, Tudor'un atılmasından hemen sonra 36. dakikada Eren Derdiyok'un ceza sahası dışından attığı golle farkı 2'ye çıkardı.

CHEDJOU'NUN HATASINI M'BİLLA AFFETMEDİ

Mücadelenin 44. dakikasında Antalyaspor'un golü geldi. Galatasaray'ın tartışılan isimlerinden Chedjou'nun kaptırdığı topta M'Billa kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldı, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlığı ağlara gönderdi.

Antalya'da 3 gole sahne olan maçın ilk yarısını Galatasaray 2-1 önde kapattı.

ANTALYASPOR DEVRENİN BAŞINA GOLÜ BULDU

İlk yarının sonunda bulduğu golle umutlanan Antalyaspor, ikinci yarıya da golle başladı. 52. dakikada sağ kanattan gelişen Antalyaspor atağında topla buluşan Danilo'nun çıkardığı pasta, Deniz Kadah topu ağlara gönderdi.

BRUMA ATILDI GALATASARAY 10 KİŞİ KALDI

Attığı golden sonra tribünlere sus işareti yaptığı için sarı kart gören Bruma, maçın 84. dakikasında rakibine yaptığı tehlikeli hareket sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

SON DAKİKA GOLÜ EREN'DEN

Galatasaray'a galibiyeti getiren gol maçın son dakikasında Eren Derdiyok'un kafa vuruşuyla geldi. Selçuk İnan'ın kullandığı serbest vuruşta düzgün bir kafa vuruşu yapan Eren, maçtaki ikinci golünü atarken, sarı-kırmızılılara da 3 puanı getirdi.

Galatasaray bu golle Antalyaspor'u 3-2 mağlup etmeyi başardı.

ASLAN TUDOR İLE İLK KEZ KAZANDI

Galatasaray zorlu Antalya deplasmanından 3-2 galibiyetle ayrılırken, Igor Tudor yönetimindeki ilk galibiyetini de almış oldu.

Galatasaray daha önce Tudor yönetiminde çıktığı Rizespor maçından 1-1'lik beraberlikle ayrılırken, Beşiktaş derbisini ise evinde 1-0 kaybetmişti.