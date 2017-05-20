Galatasaray'a Eren Derdiyok'tan kötü haber

4.5 milyon dolar dolandırıldığını söyleyen Van der Wiel'in, Floyd'dan parasını geri istediği ancak alamadığı ortaya çıktı.

Konyaspor'un Kasımpaşa'yı konuk ettiği kupa maçında Konyalı taraftarların yaptığı koreografi büyük beğeni topladı.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Başakşehir, Fenerbahçe'yi penaltı atışları sonunda yenerek finalde Konyaspor'un rakibi oldu.

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Dursun Özbek kendisine edilen küfürü okudu

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, divan kurulunda bazı üyelerin kendisine küfür ettikleri için üyelikten ihraç edildiklerini söyledi.