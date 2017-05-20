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Galatasaray'a Eren Derdiyok'tan kötü haber

Osmanlıspor maçında ikili mücadele sonrası yere düşen ve sakatlık geçiren Eren Derdiyok'un omuzunda ezilme tespit edildi.

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Galatasaray'a Eren Derdiyok'tan kötü haber

Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de Osmanlıspor ile oynadığı maçta sakatlanan Eren Derdiyok'un omuz kemiğinde ezilme tespit edildi.

TEDAVİSİNE HEMEN BAŞLADILAR

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Osmanlıspor maçının 56. dakikasında geçirdiği sakatlık nedeniyle oyuna devam edemeyen Eren Derdiyok'un kontrolden geçirildiği bildirildi.

Kontrollerde sol omuz kemiğinde ezilme tespit edilen Eren'in tedavisine başlandığı aktarıldı.

Deneyimli golcünün önümüzdeki hafta forma giyip giymeyeceği ise bilinmiyor.

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