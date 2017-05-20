Galatasaray'a Eren Derdiyok'tan kötü haber

Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de Osmanlıspor ile oynadığı maçta sakatlanan Eren Derdiyok'un omuz kemiğinde ezilme tespit edildi.
TEDAVİSİNE HEMEN BAŞLADILAR
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Osmanlıspor maçının 56. dakikasında geçirdiği sakatlık nedeniyle oyuna devam edemeyen Eren Derdiyok'un kontrolden geçirildiği bildirildi.
Kontrollerde sol omuz kemiğinde ezilme tespit edilen Eren'in tedavisine başlandığı aktarıldı.
Deneyimli golcünün önümüzdeki hafta forma giyip giymeyeceği ise bilinmiyor.