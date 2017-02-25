Galatasaray'a Eto'o'dan sevindirici haber

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Akhisar Belediyespor deplasmanında varlık gösteremeyen Antalyaspor, bir darbe de Samuel Eto'o'dan aldı.
ETO'O CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Mücadelenin ikinci yarısındaki bir pozisyonda sarı kart gören Kamerunlu yıldız, ceza sınırına ulaştı. Akhisar Belediyespor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Samuel Eto'o, gelecek haftaki Galatasaray maçında oynayamayacak.
Karrtan 5 dakika sonra kenara alınan Samuel Eto'o bu sezon Antalyaspor formasıyla çıktığı 19 maçta 9 gol ve 3 asist üreterek takımını sırtlamıştı.