Galatasaray'a Ganalı orta saha

Galatasaray son olarak, teknik direktör Igor Tudor'un listesinde yer alan Juventuslu Kwadwo Asamoah için girişimlere başladı.

1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Yönetim, 28 yaşındaki orta alan oyuncusunun menajeri ve İtalyan kulübüyle masaya oturmuş durumda. Bu sezon istediği kadar forma şansı bulamayan Ganalı futbolcunun sözleşmesi 2018 yılında sona eriyor. Transferde kilit isim ise Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri olacak.

İtalyan basını, Asamoah'ın artık Juventus'ta beklentileri karşılayamadığını ve ayrılığın olası olduğunu vurguluyor. Galatasaray'ın bu transfer için 6-7 milyon Euro civarında bir teklif yapması bekleniyor.

HEM ORTA SAHA HEM SOL KANAT

Alınan bilgilere göre Tudor, Asamoah'ı hem orta alanın ortasında hem de sol kanatta kullanmayı düşünüyor. Daha önce Udinese, Bellinzona ve Torino formalarına da giyen yıldız futbolcu 69 kez milli takımda görev yaptı.

İtalyan basınına göre Kwadwo Asamoah birçok Avrupa kulübünün transfer gündeminde. Şu ana kadar Lazio ve West Ham'ın Ganalı yıldızın menajeriyle resmi temasta bulunduğu ifade ediliyor..