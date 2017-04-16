Galatasaray'a Hırvat sol bek

Bir yandan ligi olabilecek en iyi yerde bitirmeyi hedefleyen Galatasaray'da, diğer taraftan yeni sezonun transfer çalışmaları yapılıyor. Sarı-Kırmızılılar'ın son hedefi, Napoli'nin 29 yaşındaki sol beki Ivan Strinic.

2.5 MİLYON EURO'YA TRANSFER EDİLECEK

Tudor'un isteğiyle takibe alınan Hırvat futbolcu, hem sol bek hem de stoper olarak görev yapabiliyor. 1.86'lık boyuyla hava toplarında da etkili olan Strinic için, kulübü Napoli ile görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

4.5 milyon Euro civarında piyasa değeri olan tecrübeli futbolcunun, 2.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilmesi planlanıyor.

Napoli'de düzenli forma şansı bulamayan Strinic de, Galatasaray'ın ilgisine olumlu yaklaşıyor. Serie A'da 10 maçta 862 dakika forma giyen Strinic'i, Tudor'un üçlü savunmanın solu için düşündüğü bildirildi.

CAROLE'ÜN YERİNE ALINACAK

İngilizler devre arasında Carole için Galatasaray'a teklif yapmıştı ancak sarı-kırmızılı ekip bu transfere onay vermemişti. Ancak Galatasaray, sezon sonunda Carole'ü satarak yerine Strinic'i transfer etmeyi planlıyor.