Galatasaray'a İspanyol golcü

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayan bir kadro kurmak isteyen ve bu sezon olduğu gibi daha Mart ayında lige havlu atma niyetinde olmayan Galatasaray’ın, Bafetimbi Gomis ile beraber İspanyol forvet Lucas Perez’le ilgilendiği ortaya çıktı.

Lucas Perez'in Arsenal'deki performansı - İZLE

LUKAS PODOLSKİ'DEN SONRA LUCAS PEREZ

Geçtiğimiz sezon Galatasaray’a kiralık olarak teklif edilen, fakat Arsenal’in araya girip 20 milyon Euro ödeyip aldığı yıldız futbolcu Premier Lig’de beklenen çıkışı yapamazken, 28 yaşındaki golcü futbolcunun daha fazla forma şansı bulabilecek bir takıma gitmek istediği, bunun için Perez’in Galatasaray’a sıcak baktığı belirtildi.

GARRY RODRİGUES'E SORDU

Geçtiğimiz sezon Deportivo’da 39 maçta 39 gol 8 asist yapan Lucas Perez, bu sezon Arsenal’de 22 maça çıkarken, deneyimli oyuncunun toplamda 8 gol 6 asist yapması dikkatlerden kaçmadı.

Daha önce PAOK’ta Garry Rodrigues’le beraber oynayan Perez’in eski takım arkadaşına Galatasaray’ı sorduğu, Rodrigues’in olumlu referans vermesiyle İspanyol yıldızın sarı kırmızılı kulübe gelmek için bir hayli istekli olduğu belirtildi.