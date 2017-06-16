Galatasaray'a İtalyan stoper

Transfer haberleriyle ünlü İtalyan gazeteci Di Marzio, kendine ait internet sitesinde verdiği haberde sarı-kırmızılı kulübün anlaşmaya yakın olduğu ismi açıkladı.

4 YILLIK TEKLİF YAPILDI

Çizme’nin ünlü gazetecisi Di Marzio, sarı-kırmızılıların Acerbi için Sassuolo ile masaya oturduğunu duyurdu. 29 yaşındaki tecrübeli defans oyuncusuna, G.Saray'ın 4 yıllık sözleşme teklif ettiği belirtildi.

Di Marzio, haberine, "Türk kulübü şu anda Sassuololu yönetici Guido Angelozzi ile anlaşma yapmak için görüşüyor" notunu düştü.

29 yaşındaki Acerbi stoper oynuyor. Tudor'un, verdiği listede yer alan 1.92 boyundaki solak oyuncu için, "Tam aradığımız tipte bir stoper. Transfer edersek savunmadaki krizi çözer" dediği belirtildi.

KULÜBÜNDEN İZİN İSTEDİ

Acerbi'nin Sassuolo'dan, "Çok iyi bir teklif aldım" diyerek kolaylık istediği ve olumlu yanıt aldığı dile getirildi. Transferin 4 milyon euro'ya biteceği iddia edildi.

Milan kariyeri de bulunan Francesco Acerbi, geçen sezon takımıyla 49 maça çıktı ve 4 gol kaydetti.

Acerbi, futbolunun yanı sıra kansere karşı verdiği savaşla tanınıyor. Sassuolo'daki ilk yılında yakalandığı testis kanserini yenen oyuncu, ikinci yılında tekrar aynı talihsizliği yaşadı ancak pes etmeyerek sağlığına kavuştu.