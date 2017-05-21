Galatasaray'a Josue'den kötü haber

Galatasaray'da önümüzdeki sezon kadroda kalıp kalmayacağı merak edilen Josue için olumsuz haber geldi.

PORTO 2 MİLYON EURO İSTİYOR

Sezon başında Porto'dan kiralanan Josue'nin bonservisini almak isteyen sarı kırmızılılar, Portekiz kulübüne 500 bin euroluk bir teklif yaptı.

Porto'nun istediği rakamsa oldukça yüksekti. Bir yıl daha sözleşmesi bulunan Josue için Porto 2 milyon euro isteyince sarı-kırmızılılar geri çekildi.

TUDOR YENİ İSİM İSTEDİ

Bu gelişmelerden sonra da Josue'nin önümüzdeki sezon Galatasaray'da kalma ihtimali bitme noktasına geldi.

Yaşananların ardından teknik direktör Igor Tudor, sarı-kırmızılı yönetimden yeni bir isim istedi. Hırvat teknik adamın Sneijder'i zorlayacak bir ismin kadroya katılması için rapor sunduğu da ifade edildi.