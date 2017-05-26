Galatasaray'a Napoli'den Rumen stoper

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Teknik direktör Igor Tudor'un 2 stoper istemesi üzerine temaslara hız veren yönetim, yeni bir ismi listeye aldı.

GALATASARAY'DAN 5 MİLYON EURO

Napoli'de forma giyen Vlad Chiriches için girişimlere başlayan Galatasaray, 5 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Rumen savunmacıya da yıllık 2 milyon Euro vermeyi planlayan yönetim, ilk 11'de direkt olarak forma giyebilecek bir isim ile kadroyu güçlendirmeyi hedefliyor.

Kariyerindeki önemli aşamayı 2013-2014 sezonunda Steaua Bükreş'ten Tottenham'a 9.5 milyon Euro karşılığında transfer olarak yapan Chiriches, 2015 yılından beri Napoli'de futbol yaşantısını sürdürüyor. Bu sezon Napoli formasıyla 13 lig maçına çıkan 27 yaşındaki oyuncu hiç kart görmedi.

Chiriches, Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın 3-2 mağlup ettiği İtalya'daki karşılaşmaya ilk 11'de başlamıştı.

SPORTİF DİREKTÖR AÇIKLADI

Napoli sportif direktörü Stefano Antonelli 27 yaşındaki savunma oyuncusunun geleceği hakkında Romanya basınına konuşurken, Galatasaray'a gidebileceğinin de sinyallerini verdi.





Geçtiğimiz gün İtalya basınında çıkan Galatasaray iddialarının sorulması üzerine Stefano Antonelli; ''Chiriches Türkiye'ye(Galatasaray) gidebilir. Bazı takımların ilgisi var. Bu sezon Maksimovic ve Tonelli daha az forma giydi. Yani Chiriches bizim savunmamız için ilk alternatif oldu. Gelecek sezon ise 25 milyon euro verdiğimiz Maksimovic Koulibaly'nin alternatifi olmalı. Tonelli de kalmaya karar verirse Chiriches'e ilgi olduğu için ayrılabilir'' ifadelerini kullandı.